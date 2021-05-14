Определились все пары первого раунда плей-офф НХЛ Фото: globallookpress.com
Кубок Стэнли-2021. Первый раунд
«Колорадо» — «Сент-Луис»
«Флорида» — «Тампа-Бэй»
«Вегас» — «Миннесота»
«Каролина» — «Нэшвилл»
«Вашингтон» — «Бостон»
«Питтсбург» — «Нью-Йорк Айлендерс»
«Торонто» — «Монреаль»
«Эдмонтон» — «Виннипег»
Первые матчи серии запланированы на воскресенье, 16 мая.
The matchups are set for #StanleyCup Playoffs. It's time for the #NHLBracket Challenge!— NHL (@NHL) May 14, 2021
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