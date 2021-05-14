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    Определились все пары первого раунда плей-офф НХЛ

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    Определились все пары первого раунда плей-офф НХЛ.

    Определились все пары первого раунда плей-офф НХЛ
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    Определились все пары первого раунда плей-офф НХЛ

    Кубок Стэнли-2021. Первый раунд

    «Колорадо» — «Сент-Луис»
    «Флорида» — «Тампа-Бэй»
    «Вегас» — «Миннесота»
    «Каролина» — «Нэшвилл»
    «Вашингтон» — «Бостон»
    «Питтсбург» — «Нью-Йорк Айлендерс»
    «Торонто» — «Монреаль»
    «Эдмонтон» — «Виннипег»

    Первые матчи серии запланированы на воскресенье, 16 мая.

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