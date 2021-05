Определились все пары первого раунда плей-офф НХЛ.

Кубок Стэнли-2021. Первый раунд

«Колорадо» — «Сент-Луис»

«Флорида» — «Тампа-Бэй»

«Вегас» — «Миннесота»

«Каролина» — «Нэшвилл»

«Вашингтон» — «Бостон»

«Питтсбург» — «Нью-Йорк Айлендерс»

«Торонто» — «Монреаль»

«Эдмонтон» — «Виннипег»

Первые матчи серии запланированы на воскресенье, 16 мая.

The matchups are set for #StanleyCup Playoffs. It's time for the #NHLBracket Challenge!

Register NOW ➡️ https://t.co/ANERgXeSNC pic.twitter.com/MUgbCgSyqN