Чинахов сменил «Авангард» на «Коламбус»

Форвард «Авангарда»продолжит карьеру в Национальной хоккейной лиге.

Агент 20-летнего хоккеиста Шуми Бабаев сообщил, что его клиент переходит в «Коламбус».

«Мы рады с гордостью сообщить, что после победы в Кубке Гагарина со своим родным клубом "Авангард", Егор Чинахов вместе с семьей, мамой Мариной и сестрой Татьяной, принял решение продолжить свою карьеру в Коламбусе», — написал Бабаев в твиттере.

Чинахов был задрафтован «Коламбусом» под 21-м номером на драфте НХЛ 2020 года.

We are thrilled and proud to announce that after winning the Gagarin Cup with his hometown team, Avangard Omsk, Yegor Chinakhov, together with us and his family, mom Marina and sister Tatyana, have decided to advance his career in the Columbus Blue Jackets organization. pic.twitter.com/5jar4OsaXJ