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    Никитин: Тяжелая игра со СКА, много глупостей сделали, сами их исправили

    Хоккей ЦСКА СКА КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (3:2 ОТ).

    Игорь Никитин
    Игорь Никитин

    «Тяжелая игра, много глупостей сделали, сами их исправили парни, проявили характер.

    В третьем периоде и правильно играли, и командные действий были правильные. Готовимся дальше.

    За два первых периода порядка 15 потерь было. Наверное, Костян Окулов — был ярчайшим примером.

    А так все звенья свою лепту внесли. Но ребята — молодчики, что исправились, переломили сами себя.

    Я сам всего 14 голов забил, поэтому не знаю, как комментировать действия Макса Шалунова, когда он перекладывал шайбу на неудобную руку. Нужно у него спрашивать», — цитирует тренера сайт армейцев.

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