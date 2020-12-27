Капитан юниорской сборной России перешел в «Авангард»

«Авангард» завершил процесс согласования перехода капитана юниорской сборной Россиииз СШОР «Витязь», сообщает официальный сайт омского клуба.

Нападающий перешел в систему «Авангарда» и уже 28 декабря дебютирует в МХЛ в матче «Омских Ястребов» с «Авто».

«Об Академии "Авангард" я узнал не так давно, но уже в курсе, что тут много разных залов, можно тренироваться сколько захочешь и как захочешь, всё есть для развития, очень хорошие условия.

Все прошлые месяцы, пока не играл, я постоянно тренировался, не останавливался, так что я в отличной форме, а остальное игры покажут. Жду не дождусь дебюта в МХЛ, думаю, все будет отлично. Я всегда играл и играю со старшими ребятами, не боюсь выходить против них», — заявил форвард.

Мирошниченко — победитель Юношеских Олимпийских игр в составе сборной России 2004 года рождения, также он участвовал в международных турнирах в составе юниорской сборной России 2003 года рождения. 0