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    Капитан юниорской сборной России перешел в «Авангард»

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    «Авангард» завершил процесс согласования перехода капитана юниорской сборной России Ивана Мирошниченко из СШОР «Витязь», сообщает официальный сайт омского клуба.

    Иван Мирошниченко
    Иван Мирошниченко

    Нападающий перешел в систему «Авангарда» и уже 28 декабря дебютирует в МХЛ в матче «Омских Ястребов» с «Авто».

    «Об Академии "Авангард" я узнал не так давно, но уже в курсе, что тут много разных залов, можно тренироваться сколько захочешь и как захочешь, всё есть для развития, очень хорошие условия.

    Все прошлые месяцы, пока не играл, я постоянно тренировался, не останавливался, так что я в отличной форме, а остальное игры покажут. Жду не дождусь дебюта в МХЛ, думаю, все будет отлично. Я всегда играл и играю со старшими ребятами, не боюсь выходить против них», — заявил форвард.

    Мирошниченко — победитель Юношеских Олимпийских игр в составе сборной России 2004 года рождения, также он участвовал в международных турнирах в составе юниорской сборной России 2003 года рождения. 0

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