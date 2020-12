Словакия обыграла Швейцарию в матче открытия МЧМ-2021

В стартовом матче чемпионата мира среди молодежных команд (игроки до 20 лет) — 2021 сборнаяпобедила командусо счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).

Единственную шайбу в конце третьего периода забросил Роман Фаит.

SLOVAKIA MAKES IT HAPPEN! Roman Faith takes advantage of an opportunity in front of the net and makes it 1-0 for #Slovakia. #WorldJuniors pic.twitter.com/bha7mb7SxE