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    «Авангард» переиграл «Ак Барс» в юбилейном матче

    Хоккей КХЛ Авангард Ак Барс Прогнозы на КХЛ
    Омский «Авангард» переиграл казанский «Ак Барс» (3:0) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Авангард»
    «Авангард»

    В составе победителей отличились Оливер Каски (11-я минута) и Корбан Найт (14, 47).

    Чешский голкипер «Авангарда» Шимон Грубец отразил 18 бросков и записал на свой счет первый «сухой» матч за новую команду и третий в карьере КХЛ.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Авангард» (Омск) — «Ак Барс» (Казань) — 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)
    Голы: Каски — 6 (Зернов, Стась), 10:57 — 1:0. Найт — 8 (Емелин, Шарипзянов), 13:25 — 2:0. Найт — 9 (бол., Буше, Каски), 46:02 — 3:0Вратари: Грубец (10:12 — 10:57) — РейдеборнБроски: 34 (13+17+4) — 18 (4+5+9)Штраф: 15 — 15

    Отметим, что матч прошел в Москве на «ВТБ Арене» и был посвящен 70-летию омского хоккея.

    После этой игры «Авангард» набрал 40 очков и расположился на второй строчке в турнирной таблице Восточной конференции, «Ак Барс», имея в активе 44 очка, продолжает лидировать на Востоке. 0

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