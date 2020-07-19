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    КХЛ представит календарь сезона-2020/21 до конца июля

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Пресс-служба КХЛ сообщила о том, что разработала несколько вариантов календаря будущего регулярного чемпионата.

    КХЛ представит календарь сезона-2020/21 до конца июля
    КХЛ представит календарь сезона-2020/21 до конца июля

    Окончательный график матчей будет представлен после заседания Совета директоров, которое состоится на следующей неделе. На нем будет утвержден состав участников.

    «КХЛ завершила разработку нескольких вариантов календаря следующего регулярного чемпионата в зависимости от числа участников.

    Совет директоров, на котором будет утвержден состав участников сезона 2020/21, начнется на следующей неделе, по его завершению состоится презентация календаря нового сезона. Клубы и болельщики смогут узнать расписание матчей следующего чемпионата до конца июля.

    В середине августа начнется заявочная кампания клубов КХЛ на сезон 2020/2021. По традиции Лига индивидуально пригласит каждый клуб для подачи документов», — говорится в заявлении.

    Новый сезон КХЛ стартует 2 сентября.

    Напомним, что прошедший сезон КХЛ был остановлен на стадии четвертьфиналов Кубка Гагарина из-за пандемии COVID-19. Позже решением ФХР чемпионом был признан ЦСКА. 0

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