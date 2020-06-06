Кагарлицкий: Контакта с Кудашовым не было. Хотел обсудить проблему, но понимания не нашел

Форвард, перешедший в, рассказал, как он переживал попадание в запас

«Контакта с Алексеем Кудашовым никакого не было. Я старался встретиться, обсудить проблему, но понимания не нашел.

Как-то был разговор секунд на 10-15, мне сказали, что я делаю вообще не то, что нужно. И на этом все.

Честно, иногда думал завершить карьеру. На эмоциях, когда успокаивался понимал, что этого делать нельзя. Но ситуация не устраивала.

Да, у меня приличный контракт, но я всегда готов отрабатывать каждую копейку. Сидеть в запасе и наслаждаться большой зарплатой — это не для меня. Спасала семья, ребенок, друзья.

Ребята меня поддерживали. Мы особенно сдружились на трибуне с Андреем Зубаревым, который установил рекорд питерского клуба по пропущенным матчам. Я на втором месте.

Мне звонили мои друзья Вадим Шипачев, Александр Мерескин, Сергей Магарилов, Олег Яшин, Павел Чернов. Все находили какие-то слова, так что я держался.

Как объясняли, почему не еду на выезд? Говорили, Дмитрий, у нас короткая поездка, нет смысла брать с собой, готовься дома. И я готовился. Тренировался, работал.

Для меня история со СКА закончена. Я не хочу никого ругать, ни в чем не обвинять. Когда договаривался со СКА, был уверен, что проведу в клубе три сезона, но что-то пошло не так», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс». 0