«Коламбус» в овертайме обыграл «Оттаву»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лигина своем льду в овертайме вырвал победу у— 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0).

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Победный гол в овертайме забил Эмиль Бемстрем. В основное время в составе победителей дубль оформил Ник Фолиньо, еще один гол забил Стефан Матто. Российский защитник Владислав Гавриков отметился ассистом.

За «Оттаву» дубль оформил Коннор Браун, также шайбу забросил Колин Уайт. Нападающий Артем Анисимов сделал голевую передачу.

«Сенаторз» потерпели третье поражение подряд. «Блю Джэкетс» прервали свою неудачную серию из восьми поражений.

В турнирной таблице Восточной конференции «Коламбус» идет на седьмом месте (76 очков), «Оттава» расположилась на 15-й позиции (54 балла).

НХЛ. Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Оттава» — 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0). Голы: Фолиньо (Дюбуа, Нюквист), 04:10 — 1:0; Браун (Тирни, Ярош), 10:50 — 1:1; Браун (Анисимов, Райлли), 29:55 — 1:2; Фолиньо (Дженнер, Гавриков), 32:32 — 2:2; Уайт (Гаврилюк, Пека), 49:16 — 2:3; Матто (Харрингтон, Стенлунд), 49:45 — 3:3; Бемстрем (Веренски, Дженнер), 64:35 — 4:3