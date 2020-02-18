«Сибирь» победила «Барыс» в овертайме

Счет в матче открыли гости — на 50-й минуте шайбу забросил Егор Миловзор. За 5 секунд до сирены Линус Виделль сравнял счет. В овертайме победу новосибирцам принес точный бросок Юрки Йокипакки (65).
Оба коллектива гарантировали себе выход в плей-офф Кубка Гагарина. «Барыс» с 80 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Сибирь» идет на пятой позиции (70).
В следующем матче казахстанская команда дома примет «Салават Юлаев», а «Сибирь» отправится в гости к «Автомобилисту».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Барыс» (Нур-Султан) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)
Голы: Миловзоров — 16 (Шашков, Шаров), 49:31 — 0:1. Виделль — 10, 59:55 — 1:1. Йокипакка — 4 (Пуустинен, Руохомаа), 64:15 — 1:2Вратари: Паскуале (58:20 — 59:55) — КрасиковБроски: 46 (11+19+13+3) — 23 (6+7+6+4)Штраф: 10 — 8