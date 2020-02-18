«Сибирь» победила «Барыс» в овертайме

Новосибирскаяодержала гостевую победу над(2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Счет в матче открыли гости — на 50-й минуте шайбу забросил Егор Миловзор. За 5 секунд до сирены Линус Виделль сравнял счет. В овертайме победу новосибирцам принес точный бросок Юрки Йокипакки (65).

Оба коллектива гарантировали себе выход в плей-офф Кубка Гагарина. «Барыс» с 80 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Сибирь» идет на пятой позиции (70).

В следующем матче казахстанская команда дома примет «Салават Юлаев», а «Сибирь» отправится в гости к «Автомобилисту».