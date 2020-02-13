НХЛ. «Бостон» благодаря хет-трику Пастрняка разгромил «Монреаль», «Лос-Анджелес» победил «Калгари»

«Бостон» — «Монреаль» 4:1

«Бостон» на своем льду разгромил «Монреаль» со счетом 4:1 (1:0, 2:1, 1:0). Главным героем матча стал нападающий «Брюинз» Давид Пастрняк. На счету 23-летнего чеха хет-трик. Российский нападающий Илья Ковальчук результативными действиями не отличился.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Бостон» — «Монреаль» — 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) Голы: Пастрняк — 39 (Маршан), 6:59 — 1:0. Пастрняк — 40 (Керали), 24:16 — 2:0. Сканделла — 5 (Сузуки, Улле), 24:52 — 2:1. Пастрняк — 41 (бол., Бержерон, Маршан), 35:45 — 3:1. Бержерон — 24 (п.в., Маршан), 59:40 — 4:1Вратари: Раск — Прайс (57:25 — 59:40)Штраф: 12-12Броски: 38 (11+15+12) — 29 (10+9+10)

«Бостон» — лидер Восточной конференции (82 очка), «Монреаль» — 11-й (61 балл).

«Бостон» — «Монреаль» 4:1

«Лос-Анджелес» — «Калгари» 5:3

«Лос-Анджелес» прервал 5-матчевую серию поражений, обыграв дома «Калгари» со счетом 5:3 (0:0, 2:1, 3:2). В составе победителей по голу забили Тайлер Тоффоли, Остин Вагнер, Кертис Макдермид, Джефф Картер и Шон Уокер. У «Флэймз» дублем отметился Элиас Линдхольм, еще один гол на счету Микаэля Баклунда.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Лос-Анджелес» — «Калгари» — 5:3 (0:0, 2:1, 3:2) Голы: Баклунд — 8 (Ткачак), 31:37 — 0:1. Тоффоли — 15 (Копитар, Иафалло), 32:21 — 1:1. Вагнер — 4 (Льюис), 33:00 — 2:1. Макдермид — 3 (Браун, Лизотт), 41:42 — 3:1. Линдхольм — 23 (Райан, Годро), 43:25 — 3:2. Картер — 17 (Кемпе, Фрк), 55:12 — 4:2. Линдхольм — 24 (Годро, Андерссон), 56:55 — 4:3. Уокер — 5 (п.в., Копитар), 59:57 — 5:3Вратари: Петерсен — Риттих (55:54 — 56:55, 57:47 — 59:57)Штраф: 13-19Броски: 33 (13+11+9) — 38 (8+14+16)

«Кингз» с 45 очками остались на последнем месте в Западной конференции. «Калгари» с 64 очками — на седьмой строчке.

«Ванкувер» — «Чикаго» 3:0

«Ванкувер» на своем льду разгромил «Чикаго» со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0). Самым результативным игроком матча стал Брэндон Саттер, набравший три (1+2) очка. Якуб Маркстрем отразил 49 бросков и второй раз в сезоне сыграл на ноль. 0