НХЛ. «Бостон» благодаря хет-трику Пастрняка разгромил «Монреаль», «Лос-Анджелес» победил «Калгари»

«Бостон» — «Монреаль» 4:1
«Бостон» на своем льду разгромил «Монреаль» со счетом 4:1 (1:0, 2:1, 1:0). Главным героем матча стал нападающий «Брюинз» Давид Пастрняк. На счету 23-летнего чеха хет-трик. Российский нападающий Илья Ковальчук результативными действиями не отличился.
«Бостон» — лидер Восточной конференции (82 очка), «Монреаль» — 11-й (61 балл).
«Лос-Анджелес» — «Калгари» 5:3
«Лос-Анджелес» прервал 5-матчевую серию поражений, обыграв дома «Калгари» со счетом 5:3 (0:0, 2:1, 3:2). В составе победителей по голу забили Тайлер Тоффоли, Остин Вагнер, Кертис Макдермид, Джефф Картер и Шон Уокер. У «Флэймз» дублем отметился Элиас Линдхольм, еще один гол на счету Микаэля Баклунда.
«Кингз» с 45 очками остались на последнем месте в Западной конференции. «Калгари» с 64 очками — на седьмой строчке.
«Ванкувер» — «Чикаго» 3:0
«Ванкувер» на своем льду разгромил «Чикаго» со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0). Самым результативным игроком матча стал Брэндон Саттер, набравший три (1+2) очка. Якуб Маркстрем отразил 49 бросков и второй раз в сезоне сыграл на ноль. 0