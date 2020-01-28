«Амур» прервал девятиматчевую серию без побед

в матче регулярного чемпионата КХЛ обыгралсо счетом 4:2.

«Амур» давно не побеждал khl.ru 10 000 Фрибет новичкам Играть!

Хабаровчане прервали серию из девяти поражений — последний раз они побеждали 29 декабря во встрече с «Адмиралом» (2:0).

После этого матча «Амур» с 46 очками поднялся на 11-е место в Восточной конференции, «Салават» с 57 очками — шестой на Востоке.