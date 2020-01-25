«Йокерит» одержал волевую победу над «Куньлунем»

В составе победителей дубль сделал Ессе Йоэнсуу, еще по шайбе забросили Мика Ниеми и Микко Лехтонен.
За китайский клуб шайбы забросили Брэндон Ип, Тревор Мерфи и Виктор Бартли.
«Йокерит» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 69 очков в 51 матче.
«Куньлунь Ред Стар», прервав свою серию из трех побед, находится на седьмой позиции на Востоке, имея 57 очков после 54 матчей.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Йокерит» (Хельсинки) — «Куньлунь» (Пекин) — 4:3 (0:2, 1:1, 3:0)
Голы: Йип — 14 (Шинкарук, Миллер), 8:11 — 0:1. Мерфи — 9 (бол., Миллер, Йип), 16:57 — 0:2. Бартли — 3 (Йип, Брюле), 21:19 — 0:3. Йоэнсуу — 13 (бол., Эронен, О`Нилл), 24:21 — 1:3. М. Ниеми — 2 (Оксанен), 43:23 — 2:3. Йоэнсуу — 14 (Лехтонен, Скленичка), 54:59 — 3:3. Лехтонен — 16 (бол.), 58:22 — 4:3Вратари: Калниньш — ГрубецБроски: 35 (8+15+12) — 17 (9+6+2)Штраф: 10 — 10