«Йокерит» одержал волевую победу над «Куньлунем»

Финскийв домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл китайскийсо счетом 4:3 (0:2, 1:1, 3:0).

В составе победителей дубль сделал Ессе Йоэнсуу, еще по шайбе забросили Мика Ниеми и Микко Лехтонен.

За китайский клуб шайбы забросили Брэндон Ип, Тревор Мерфи и Виктор Бартли.

«Йокерит» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 69 очков в 51 матче.

«Куньлунь Ред Стар», прервав свою серию из трех побед, находится на седьмой позиции на Востоке, имея 57 очков после 54 матчей.