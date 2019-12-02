СКА вырвал победу у ЦСКА, Барабанов оформил хет-трик

Питерскийодержал гостевую победу над московским(4:2) в регулярном чемпионате КХЛ.

Хет-трик в составе петербуржцев оформил Александр Барабанов, еще одна шайба на счету Антона Белова.

За ЦСКА отличились Сергей Толчинский и Линден Вэй.

Питерский клуб одержал девятую победу подряд и вышел в лидеры Западной конференции. Отметим, что СКА проиграл ЦСКА 6 последних матчей в регулярках КХЛ.

ЦСКА проведет следующий матч 4 декабря против московского «Динамо», СКА в тот же день встретится с «Ак Барсом».