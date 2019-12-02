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    СКА вырвал победу у ЦСКА, Барабанов оформил хет-трик

    Хоккей КХЛ СКА ЦСКА Прогнозы на КХЛ
    Питерский СКА одержал гостевую победу над московским ЦСКА (4:2) в регулярном чемпионате КХЛ.

    СКА — ЦСКА
    СКА — ЦСКА

    Хет-трик в составе петербуржцев оформил Александр Барабанов, еще одна шайба на счету Антона Белова.

    За ЦСКА отличились Сергей Толчинский и Линден Вэй.

    Питерский клуб одержал девятую победу подряд и вышел в лидеры Западной конференции. Отметим, что СКА проиграл ЦСКА 6 последних матчей в регулярках КХЛ.

    ЦСКА проведет следующий матч 4 декабря против московского «Динамо», СКА в тот же день встретится с «Ак Барсом».

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    ЦСКА (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:4 (1:1, 1:0, 0:3)
    Голы: Толчинский — 2 (Попов), 10:18 — 1:0. Барабанов — 7 (Плотников, Ожиганов), 16:34 — 1:1. Вей — 11 (Марченко, Капризов), 37:10 — 2:1. Белов — 3 (Хафизуллин, Кузьменко), 42:28 — 2:2. Барабанов — 8 (Лехтеря), 58:56 — 2:3. Барабанов — 9 (п.в.), 59:57 — 2:4Вратари: Сорокин (59:19 — 59:57) — СамоновБроски: 29 (10+9+10) — 27 (10+9+8)Штраф: 6 — 8
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