Овечкин стал рекордсменом по количеству матчей за «Вашингтон»

Матч регулярного сезонамеждустал 1100-м в карьере капитана «столичных»

Российский форвард стал первым в истории «Кэпиталз» игроком, кому покорился этот рубеж.

Кроме того, Овечкин стал пятым в истории россиянином, проведшим 1100 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ. В них нападающий набрал 1230 (669+561) очков.

Рекордсмен по играм среди россиян — Алексей Ковалев (1316). В топ-4 также входят Сергей Гончар (1301), Сергей Федоров (1248) и Вячеслав Козлов (1182).

В нынешнем сезоне Овечкин, который является воспитанником московского «Динамо», в 15 матчах регулярки НХЛ забросил 11 шайб и сделал восемь голевых передач. 0