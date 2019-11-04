ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ростов» — «Краснодар»Лучший камбэк осени. «Ростов» упустил победу в Краснодаре, но остался вторым
  • 09:42
    • Овечкин стал рекордсменом по количеству матчей за «Вашингтон»
  • 09:29
    • «Лейкерс» победили «Сан-Антонио», трипл-даблы Леброна и Дончича
  • 09:14
    • «Эвертон»: Гомешу потребуется операция
  • 08:56
    • Два ассиста Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Калгари»
  • 08:43
    • «Чикаго» в овертайме вырвал победу у «Анахайма»
    Все новости спорта

    Овечкин стал рекордсменом по количеству матчей за «Вашингтон»

    Хоккей Вашингтон Кэпиталз НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Матч регулярного сезона НХЛ между «Вашингтон Кэпиталз» и «Калгари Флэймз» стал 1100-м в карьере капитана «столичных» Александра Овечкина.

    Александр Овечкин
    Александр Овечкин

    Российский форвард стал первым в истории «Кэпиталз» игроком, кому покорился этот рубеж.

    Кроме того, Овечкин стал пятым в истории россиянином, проведшим 1100 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ. В них нападающий набрал 1230 (669+561) очков.

    Рекордсмен по играм среди россиян — Алексей Ковалев (1316). В топ-4 также входят Сергей Гончар (1301), Сергей Федоров (1248) и Вячеслав Козлов (1182).

    В нынешнем сезоне Овечкин, который является воспитанником московского «Динамо», в 15 матчах регулярки НХЛ забросил 11 шайб и сделал восемь голевых передач. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Знарок опять победил в Питере. СКА не помогли новички
  • 21/10/2019 в 12:55
    •
  • Прогноз
  • «Северсталь» — «Ак Барс»
  • 1.61
  • Сегодня в 17:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Спартак» одержать третью победу подряд?
  • «Спартак» — «Арсенал» Тула. Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • Продлит ли «Рубин» свою беспроигрышную серию?
  • «Крылья Советов» — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • На «Екатеринбург Арене» «сухо» не будет?
  • «Урал» — «Оренбург». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть1000 рублей за регистрацию ИгратьТВ-трансляции спорта Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Игроки «Валенсии» Футбол Примера. Волевая победа «Валенсии», поражение «Барселоны», ничья «Реала» и «Бетиса»Подробности матчей 12-го тура чемпионата Испании по футболу 01:230
  • 23:11
    • «Бавария» объявила об отставке Ковача с поста главного тренера
  • 00:47
    • «Лацио» вырвал победу у «Милана»
  • 00:28
    • Хэмилтон стал 6-кратным чемпионом мира в «Формуле-1»
    «Борнмут» — «МЮ» Футбол АПЛ. «МЮ» проиграл «Борнмуту», «Ливерпуль» и «МанСити» с трудом вырвали победыОбзор матчей одиннадцатого тура чемпионата Англии по футболу Вчера в 23:020
  • Экспресс дня

  • Что принесут последние матчи первого круга РПЛ?
  • 2.80
    •
  • 01:13
    • «Реал Сосьедад» обыграл «Гранаду»
  • 01:05
    • «Монако» с Головиным проиграл «Сент-Этьену»
  • 22:38
    • «Хетафе» обыграл «Сельту»
    «Ливерпуль» в очередной раз проявил победный характер Футбол «Ливерпуль» идет по стопам «МЮ» 1999 годаРеакция прессы на матч «Астон Вилла» — «Ливерпуль» Вчера в 04:370
  • 18:31
    • «Краснодар» спасся от поражения в матче с «Ростовом»
  • 21:37
    • «Тоттенхэм» упустил победу над «Эвертоном»
  • 21:14
    • Карпин — о ничьей с «Краснодаром»: До слез обидно
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурЧМ-2019
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие