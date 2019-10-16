«Динамо» уступил ЦСКА в московском дерби

За победителей шайбы забросили Антон Слепышев (22:01) и Максим Мамин (45:18). У хозяев отличился Андре Петерссон (12:58).
На 9-й минуте матча нападающий ЦСКА Линден Вей получил удаление до конца матча. Форвард был наказан судьями штрафом «5+20» за удар клюшкой между ног форварда «Динамо» Вячеслава Кулемина.
ЦСКА продолжает лидировать на Западе КХЛ — для армейцев эта победа стала пятой подряд. Динамовцы — четвертые.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«ХК Динамо» (Москва) — ЦСКА (Москва) — 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
Голы: Петерссон — 7 (бол., Шипачев, Чайковски), 12:58 — 1:0. Слепышев — 5 (Науменков, Светлаков), 22:01 — 1:1. Мамин — 3 (Карнаухов, Толчинский), 45:18 — 1:2Вратари: Бочаров (58:53) — СорокинБроски: 23 (9+5+9) — 25 (5+11+9)Штраф: 0 — 25