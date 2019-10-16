«Динамо» уступил ЦСКА в московском дерби

Московскоев домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ уступил— 1:2 (1:0, 0:1, 0:1).

За победителей шайбы забросили Антон Слепышев (22:01) и Максим Мамин (45:18). У хозяев отличился Андре Петерссон (12:58).

На 9-й минуте матча нападающий ЦСКА Линден Вей получил удаление до конца матча. Форвард был наказан судьями штрафом «5+20» за удар клюшкой между ног форварда «Динамо» Вячеслава Кулемина.

ЦСКА продолжает лидировать на Западе КХЛ — для армейцев эта победа стала пятой подряд. Динамовцы — четвертые.