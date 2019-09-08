Минское «Динамо» вырвало победу у «Спартака»

Московскийв домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ уступил минскому «Динамо» — 4:5 (3:2, 1:2, 0:1).

Шайбы в составе победителей забросили Александр Павлович (8-я минута), Тему Пулккинен (9), Андрей Костицын (25), Стефан Эллиотт (31) и Михаил Стефанович (58).

За «Спартак» отличились Яков Рылов (10), Патрик Херсли (13), Михаил Юньков (18) и Мартиньш Карсумс (24).

«Динамо» прервало начавшуюся в прошлом сезоне серию из 12 поражений подряд и занимает 10-е место Западной конференции с двумя очками в активе.

Для красно-белых это третье поражение в нынешнем чемпионате, с 4 очками они идут седьмыми.

В следующем матче 12 сентября минский клуб примет «Сибирь», «Спартак» 10 сентября дома сыграет с «Авангардом».