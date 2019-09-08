Минское «Динамо» вырвало победу у «Спартака»

Фрагмент матча
«Динамо»
Шайбы в составе победителей забросили Александр Павлович (8-я минута), Тему Пулккинен (9), Андрей Костицын (25), Стефан Эллиотт (31) и Михаил Стефанович (58).
За «Спартак» отличились Яков Рылов (10), Патрик Херсли (13), Михаил Юньков (18) и Мартиньш Карсумс (24).
«Динамо» прервало начавшуюся в прошлом сезоне серию из 12 поражений подряд и занимает 10-е место Западной конференции с двумя очками в активе.
Для красно-белых это третье поражение в нынешнем чемпионате, с 4 очками они идут седьмыми.
В следующем матче 12 сентября минский клуб примет «Сибирь», «Спартак» 10 сентября дома сыграет с «Авангардом».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — «Динамо» (Минск) — 4:5 (3:2, 1:2, 0:1)
Голы: Павлович — 1, 7:14 — 0:1. Пулккинен — 4 (Мартынов, Готовец), 8:03 — 0:2. Рылов — 2 (Карсумс), 9:06 — 1:2. Херсли — 2 (бол., Зубов, Ганзл), 12:07 — 2:2. Юньков — 1 (Лещенко), 17:23 — 3:2. Карсумс — 2, 23:30 — 4:2. А. Костицын — 2 (Паре, Готовец), 24:31 — 4:3. Эллиотт — 1 (Демков), 30:59 — 4:4. Стефанович — 1 (бол., Эллиотт, Паре), 57:45 — 4:5Вратари: Беспалов (Хомченко, 30:59, 58:43 — 59:03, 59:20) — ОсипковБроски: 29 (12+9+8) — 28 (12+9+7)Штраф: 6 — 2