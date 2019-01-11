«Автомобилист» уступил «Торпедо»

Артем Аляев
«Торпедо» НН
У победителей отличились нападающий Эндрю Кейлоф, защитник Артем Аляев и форвард Денис Паршин.
В составе клуба из Екатеринбурга дубль оформил нападающий Илья Крикунов.
«Торпедо» прервало серию из трех поражений кряду и занимает седьмое место в Восточной конференции, имея в активе 53 очка. «Автомобилист» (75 баллов) лидирует.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:2 (0:1, 0:0, 3:1)
Голы: рикунов — 7 (Кучерявенко, Казионов), 3:09 — 0:1. Кейлоф — 15 (Хольм), 45:02 — 1:1. Аляев — 3 (Ильин), 54:09 — 2:1. Паршин — 14 (Галузин, Жафяров), 58:34 — 3:1. Крикунов — 8 (Лямин), 59:58 — 3:2Вратари: Браст — КоваржШтраф: 4-10Броски: 49 (19+11+19) — 28 (10+8+10)