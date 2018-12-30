«Нью-Джерси» обыграл «Каролину»

«Нью-Джерси»
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В составе победителей отличились Павел Заха и Энди Грин. Голкипер хозяев Маккензи Блэквуд отыграл на ноль, отразив 30 бросков.
Российский нападающий гостей Андрей Свечников провел на льду 13 минут 2 секунды, нанес три броска и заработал показатель полезности «–2».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нью-Джерси» — «Каролина» — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Голы: Заха — 6 (мен.), 39:24 — 1:0. Грин — 2 (п.в., Хишир, Заха), 59:27 — 2:0.Вратари: Блэквуд — Макэлхинни (57:50 — 59:27)Броски: 30 (9+13+8) — 37 (13+13+11)Штраф: 12 — 8