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    «Сочи» одолел «Амур», отыгравшись со счета 0:2

    КХЛ Амур Сочи
    «Сочи» одержал победу над «Амуром» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

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    Встреча, которая прошла в Хабаровске, завершилась со счетом 3:2 Б (0:1, 0:0, 2:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей.

    Хозяева вышли вперед на 17-й минуте, когда точный бросок нанес Данил Файзуллин. На 50-й минуте он же оформил дубль, сделав счет 2:0.

    Почти мгновенно Юрий Александров сократил отставание «Сочи», а на 54-й минуте Станислав Бочаров восстановил паритет.

    Остаток встречи и овертайм прошли без голов, а в серии буллитов верх взяли гости благодаря броску Эрика О’Делла.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Амур» (Хабаровск) — «Сочи» — 2:3 Б (1:0, 0:0, 1:2, 0:0, 0:1)
    Голы: Файзуллин — 5 (Пьянов, Горшков), 16:19 — 1:0. Файзуллин — 6 (Пьянов), 49:14 — 2:0. Ю. Александров — 1 (Йокипакка, Росен), 50:00 — 2:1. Бочаров — 7 (Ю. Александров, Росен), 53:39 — 2:2Победный буллит: О`ДеллВратари: Мурыгин (Аликин, 65:00) — ШикинШтраф: 8 — 8Броски: 32 (12+14+4+2) — 30 (9+9+10+2)

    «Амур» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции (23 очка). «Сочи» — шестой на Западе (35 очков). 0

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