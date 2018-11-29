«Сочи» одолел «Амур», отыгравшись со счета 0:2

одержал победу надв выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла в Хабаровске, завершилась со счетом 3:2 Б (0:1, 0:0, 2:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей.

Хозяева вышли вперед на 17-й минуте, когда точный бросок нанес Данил Файзуллин. На 50-й минуте он же оформил дубль, сделав счет 2:0.

Почти мгновенно Юрий Александров сократил отставание «Сочи», а на 54-й минуте Станислав Бочаров восстановил паритет.

Остаток встречи и овертайм прошли без голов, а в серии буллитов верх взяли гости благодаря броску Эрика О’Делла.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Амур» (Хабаровск) — «Сочи» — 2:3 Б (1:0, 0:0, 1:2, 0:0, 0:1) Голы: Файзуллин — 5 (Пьянов, Горшков), 16:19 — 1:0. Файзуллин — 6 (Пьянов), 49:14 — 2:0. Ю. Александров — 1 (Йокипакка, Росен), 50:00 — 2:1. Бочаров — 7 (Ю. Александров, Росен), 53:39 — 2:2Победный буллит: О`ДеллВратари: Мурыгин (Аликин, 65:00) — ШикинШтраф: 8 — 8Броски: 32 (12+14+4+2) — 30 (9+9+10+2)

«Амур» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции (23 очка). «Сочи» — шестой на Западе (35 очков). 0