НХЛ. Кучеров принес победу «Тампе», Дадонов отличился за «Флориду»

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«Колорадо» — «Тампа-Бэй» — 0:1

«Тампа» на выезде обыграла «Колорадо», а единственную шайбу забросил российский нападающий Никита Кучеров.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Тампа-Бэй» — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1) Гол: Кучеров — 3 (бол., Стэмкос), 46:24Вратари: Варламов (58:27) — ВасилевскийШтраф: 11 — 13Броски: 23 (11+6+6) — 24 (4+8+12)

«Вегас» — «Ванкувер» — 2:3 Б

«Ванкувер» по буллитам переиграл «Вегас». Российский нападающий «Кэнакс» Николай Голдобин не реализовал свою попытку в серии.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вегас» — «Ванкувер» — 2:3 Б (0:0, 2:2, 0:0, 0:0, 0:1) Голы: Пачоретти — 2 (Хаула), 21:18 — 1:0. Хорват — 6 (Эрикссон, Лейпсик), 24:22 — 1:1. Хорват — 7 (Шаллер, Стэчер), 25:26 — 1:2. Ривз — 2 (Каррье, Белльмар), 37:39 — 2:2Победный буллит: ГранлундВратари: Флери — МаркстремШтраф: 4 — 8Броски: 35 (9+13+9+4) — 26 (8+8+5+5)

«Айлендерс» — «Флорида» — 2:3 ОТ

«Флорида» в овертайме обыграла «Айлендерс». В составе «Пантерз» одну из шайб забросил российский нападающий Евгений Дадонов.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Флорида» — 2:3 ОТ (1:0, 1:0, 0:2) Голы: Нельсон — 3 (Бэйли), 18:36 — 1:0. Эберле — 1 (бол., Барзал, Ли), 31:42 — 2:0. Ватрано — 3 (бол., Бьюгстад, Экблад), 42:46 — 2:1. Дадонов — 4 (Барков, Уигар), 50:35 — 2:2. Хоффман — 4 (бол., Яндл, Барков), 60:33 — 2:3Вратари: Ленер — РаймерШтраф: 12 — 8Броски: 22 (10+6+6+0) — 41 (13+13+13+2)

«Виннипег» — «Торонто» — 2:4

«Виннипег» на своем льду потерпел поражение от «Торонто». Это первое поражение «Джетс» после серии из трех побед кряду.

В составе гостей «Мэйпл Ливз» голевой передачей отметился российский защитник Никита Зайцев.