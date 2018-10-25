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    НХЛ. Кучеров принес победу «Тампе», Дадонов отличился за «Флориду»

    Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 25 октября

    НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Флорида Пантерз Колорадо Эвеланш Ванкувер Кэнакс Вегас Голден Найтс
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    Никита Кучеров
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    «Колорадо» — «Тампа-Бэй» — 0:1

    «Тампа» на выезде обыграла «Колорадо», а единственную шайбу забросил российский нападающий Никита Кучеров.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Колорадо» — «Тампа-Бэй» — 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)
    Гол: Кучеров — 3 (бол., Стэмкос), 46:24Вратари: Варламов (58:27) — ВасилевскийШтраф: 11 — 13Броски: 23 (11+6+6) — 24 (4+8+12)

    «Вегас» — «Ванкувер» — 2:3 Б

    «Ванкувер» по буллитам переиграл «Вегас». Российский нападающий «Кэнакс» Николай Голдобин не реализовал свою попытку в серии.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Вегас» — «Ванкувер» — 2:3 Б (0:0, 2:2, 0:0, 0:0, 0:1)
    Голы: Пачоретти — 2 (Хаула), 21:18 — 1:0. Хорват — 6 (Эрикссон, Лейпсик), 24:22 — 1:1. Хорват — 7 (Шаллер, Стэчер), 25:26 — 1:2. Ривз — 2 (Каррье, Белльмар), 37:39 — 2:2Победный буллит: ГранлундВратари: Флери — МаркстремШтраф: 4 — 8Броски: 35 (9+13+9+4) — 26 (8+8+5+5)

    «Айлендерс» — «Флорида» — 2:3 ОТ

    «Флорида» в овертайме обыграла «Айлендерс». В составе «Пантерз» одну из шайб забросил российский нападающий Евгений Дадонов.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Айлендерс» — «Флорида» — 2:3 ОТ (1:0, 1:0, 0:2)
    Голы: Нельсон — 3 (Бэйли), 18:36 — 1:0. Эберле — 1 (бол., Барзал, Ли), 31:42 — 2:0. Ватрано — 3 (бол., Бьюгстад, Экблад), 42:46 — 2:1. Дадонов — 4 (Барков, Уигар), 50:35 — 2:2. Хоффман — 4 (бол., Яндл, Барков), 60:33 — 2:3Вратари: Ленер — РаймерШтраф: 12 — 8Броски: 22 (10+6+6+0) — 41 (13+13+13+2)

    «Виннипег» — «Торонто» — 2:4

    «Виннипег» на своем льду потерпел поражение от «Торонто». Это первое поражение «Джетс» после серии из трех побед кряду.

    В составе гостей «Мэйпл Ливз» голевой передачей отметился российский защитник Никита Зайцев.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Виннипег» — «Торонто» — 2:4 (0:1, 0:2, 2:1)
    Голы: Капанен — 5, 14:38 — 0:1. Эннис — 1 (Лейво), 22:25 — 0:2. Кадри — 1 (Браун, Зайцев), 31:43 — 0:3. Элерс — 1 (Трауба, Уилер), 44:57 — 1:3. Шайфли — 5 (бол., Уилер, Коннор), 46:28 — 2:3. Таварес — 7 (Марнер, Линдхольм), 48:28 — 2:4Вратари: Хеллебайк (57:34 — 59:48) — АндерсенШтраф: 2 — 6Броски: 40 (14+4+22) — 39 (18+10+11)
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