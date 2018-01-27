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    «Тампа» вернула лидерство в НХЛ, «Детройт» готов к обменам, «Эдмонтон» хочет избавиться от Слепышева

    Итоги недели в НХЛ

    НХЛ Детройт Ред Уингз Бостон Брюинз Колорадо Эвеланш Питтсбург Пингвинз Тампа-Бэй Лайтнинг Эдмонтон Ойлерз Нью-Джерси Дэвилз
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    Джимми Ховард и Майк Грин
    Джимми Ховард и Майк Грин
    nhl.com
    «Тампа-Бэй» выиграла три матча подряд и вернула себе лидерство в НХЛ, «Бостон» берет очки в 18 матчах подряд, кризис «Нью-Джерси», подъем «Питтсбурга», «Эдмонтон» готов обменять Антона Слепышева, а «Детройт» готов к трейдам.

    «Тампа-Бэй» вернула лидерство в Лиге, рекордный «Бостон»

    Сегодня ночью в Тампе-Бэй состоится Матч Всех Звезд НХЛ, так что прошедшая неделя прошла в сокращенном формате. Последние поединки завершились уже утром 26 января. Тем не менее, эти четыре игровых дни оказались насыщенными на события.

    Во-первых, стоит отметить возвращение на вершину турнирной таблицы «Тампы-Бэй», которая улучшила своим болельщикам настроение перед МВЗ. За четыре дня команда сыграла три выездных матча и во всех трех одержала победы. Причем соперники у подопечных Джона Купера были очень серьезные – «Чикаго» (2:0), «Нэшвилл» (4:3 ОТ) и «Филадельфия» (5:1). Если не считать «Блэкхокс», то «Нэшвилл» и «Филадельфия» шли на очень хорошем ходу в последнее время. К слову, из-за последнего поражения от «Лайтнинг», «Флаерз» выпали из топ-тройки Столичного дивизиона.

    Судя по всему, Куперу удалось найти нужные рычаги воздействия на свою команду, которая по-прежнему играла без ведущего защитника Виктора Хэдмана, но проявила себя во всей красе. Стоит в целом отметить встряску защитной линии. Например, Михаил Сергачев два последних матча вовсе провел в запасе.

    Впрочем, не последнюю очередь отыграло также редкое домашнее поражение «Вегаса», который не сумел справиться с «Айлендерс» (1:2), и тем самым опустился на второе место в Лиге, но сохранив первое в Западной конференции.

    Второй горячей командой недели стал «Питтсбург». Действующие обладатели Кубка Стэнли приходят в себя и взобрались уже на третье место в Столичном дивизионе, потеснив именно «Филадельфию» из-за поражения последней от «Тампы». «Пингвинз» выиграли оба матча недели у «Каролины» (3:1) и «Миннесоты» (6:3), и в целом в последних десяти матчах праздновали успех семь раз.

    Неожиданно неплохо провел неделю главный аутсайдер Восточной конференции «Баффало», шикарно съездив в канадское турне – шесть из шести возможных очков в трех матчах с «Калгари», «Эдмонтоном» и «Ванкувером». Неплохо как для команды, которая проиграла до этого семь из восьми поединков.

    И как всегда, куда же без «Бостона»? На текущей неделе «Брюинз» повторили и побили свой же рекорд от 1983 года, продлив серию матчей с набранными очками до 18 подряд! «Медведи» взяли две победы в двух матчах с одинаковым счетом 3:2. Сначала дома справились с «Нью-Джерси», а затем на выезде с «Оттавой».

    Конец победной серии «Колорадо», «Нью-Джерси» в кризисе

    Не так давно мы писали о том, что «Колорадо», конечно, крутые ребята, но настоящее испытание подопечных Джареда Беднара ждет впереди – девять выездных матчей из десяти предстоящих. И текущая неделя доказала, что это предположение было абсолютно верным.

    «Эвеланш» начали свое выездное турне и прошедшую неделю с победы, обыграв «Торонто» (4:2), а заодно продлив серию викторий до красивой цифры в 10 матчей. Но дальше «Колорадо» проиграл два матча подряд. Прервал победную серию «Лавин» «Монреаль» (2:4), а продлил до двух подряд поражений «Сент-Луис» (1:3).

    Пауза на матч звезд для «Колорадо» очень кстати – есть время подвести итоги и отдохнуть перед серией выездов по Канаде, где придется сразиться с «Ванкувером», «Эдмонтоном» и «Виннпегом».

    Кроме «Оттавы» и «Флориды», подтверждающих звание неудачников сезона и идущих на серии из пяти и трех поражений соответственно, не познал вкуса побед за прошедшие дни и один из лидеров Востока — «Нью-Джерси». Точнее будет сказать, бывший лидер.

    Еще не так давно «Дэвилз» возглавляли Столичный дивизион, но постепенно результаты у подопечных Джона Хэйнса пошли вниз. Сейчас «Нью-Джерси» идет на серии из четырех поражений подряд, а в последних десяти матчах сумел взять лишь две победы.

    В итоге «Нью-Джерси» не только выпал из топ-тройки Столичного дивизиона, но вскоре может покинуть даже зону плей-офф. Сейчас «Дьяволы» занимают 7-е место на Востоке, но у идущей 8-й Филадельфии столько же очков (56) и столько же сыгранных матчей (48). На два сыгранных матча больше у «Рейнджерс» и «Айлендерс» и отстают они всего на одно очков от выше названных команд. К счастью для «Дэвилз», «Рейнджерс» также проводят неудачный выезд на Запад, проиграв три из последних четырех матчей.

    «Детройт» готов к распродаже

    Одной из главных новостей недели стала информация, что «Детройт» готов к обменам лидеров. Генеральный менеджер команды Кен Холланд проинформировал менеджеров других клубов НХЛ о том, что он готов к переговорам по широкому кругу кандидатов.

    Ситуация вполне ожидаемая, если учесть, что шансы на выход «Ред Уингз» в плей-офф стремятся к нулю. Если быть точным, по расчетам одной из статистических контор США, они оцениваются в ничтожно малые 5%. Проблема в другом – кого реально может обменять «Детройт» и на что?

    На второй вопрос ответить легче. Холланд будет искать варианты с драфт-пиками и молодыми игроками на перспективу – у «Ред Уингз» идет перестройка, команда явно нуждается в свежей крови, новых лидерах и новых звездах.

    Проблемы с первым вопросом. Реально, одним из наиболее ценных вариантов для обмена можно назвать защитника Майка Грина. 32-летний ветеран с контрактом в 6 миллионов долларов станет неограниченно свободным агентом уже летом. Опытный и почти топовый (с большой натяжкой) защитник, способный сыграть во второй-третьей паре, а также усилить большинство любой команды перед плей-офф.

    Но кроме Грина, реально, кого еще может спихнуть Холланд и облегчить платежную ведомость? Два года менеджмент мучается с парой вратарей Петр МразекДжимми Ховард. Первый моложе и перспективнее, второй вроде бы как выше по классу. Но оба жутко нестабильные. Заодно их контракты сжирают более 9 миллионов долларов платежной ведомости. Теоретически, заинтересовать покупателей может Мразек, который станет ограничено свободным агентом летом. Тем более, ряд команд в НХЛ сейчас испытывают проблемы с вратарями. Но готов ли Детройт отдать Мразека? Скорее нет, чем да. Или за очень хорошее предложение, которое не факт, что будет выдвинуто.

    На этом, пожалуй, все. Андреас Атанасиу, Энтони Мэнта, Дилан Ларкин и еще несколько молодых форвардов могут быть интересны другим клубам, но «Детройту» они нужны сами. Правда, в следующем году все они станут ограниченно свободными агентами, и будут нуждаться в новых более высоких контрактах, но «Ред Уингз» может спасти грядущее повышение потолка зарплат. У остальных игроков или слишком дорогие и длительные контракты, или они слишком старые, или и то и другое. Либо они вообще не представляют особой ценности — горькая правда для «Детройта».

    Российская неделя в НХЛ

    Антон Слепышев больше не нужен «Эдмонтону». В клубе заявили о желании обменять российского форварда, а сам Антон узнал об этом из СМИ. Но, по словам Слепышева, он также не видит для себя будущего в «Ойлерз». Остается пожелать Антону поскорее найти себе новый клуб и успеть проявить себя в нем. В текущем сезоне у 23-летнего игрока всего 20 матчей, в которых он забросил одну шайбу и набрал три очка.

    Но это маленькая ложка дегтя в большой бочке мёда для российской недели в НХЛ. На днях эксперт канадского сайта TSN Боб Маккензи опубликовал свой опрос по поводу сильнейших игроков НХЛ по амплуа. Опрос проводился среди тренеров НХЛ. Приятно, что сразу двое россиян возглавили свои рейтинги. Нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров вместе с форвардом «Колорадо» Наттаном Маккинноном разделил первое место в рейтинге лучших нападающих Лиги, а его одноклубник Андрей Василевский был признан абсолютно сильнейшим вратарем НХЛ на данный момент. Василевский буквально разгромил своих конкурентов – 26 голосов против двух у ближайшего преследователя. Радует, что им также стал российский голкипер Сергей Бобровский («Коламбус»).

    Еще одно достижение покорилось нападающему «Вашингтона» Александра Овечкину, который на неделе преодолел рубеж в 30 шайб за сезон в 13 сезонах подряд. Овечкин сравнялся по этому показателю с The Great One Уэйном Гретцки, а на первом месте идет Майк Гартнер, серия которого оборвалась на 15 сезонах. Отметим, что на прошедшей неделе в единственном матче с «Флоридой» (4:2) Овечкин отметился голом и результативной передачей, которая к слову, стала для Александра 500-й в НХЛ! Овечкин продолжает ставить рекорд за рекордом.

    Также важно отметить 20-ю в сезоне шайбу форварда «Далласа» Александра Радулова, который забросил ее в игре с «Флоридой» 23 января (7:1). В том же матче Радулов оформил дубль и набрал три очка. Результативная серия россиянина продлилась до 8 поединков кряду.

    Результативно сыграл в матче с «Миннесотой» нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин, который оформил дуль и набрал три очка за матч. А защитник «Колорадо» Никита Задоров в игре с «Сент-Луисом» (1:3) провел 11 силовых приемов – личный рекорд сезона. По среднему количеству хитов за игру (3,1) Задоров входит в топ-10 защитников НХЛ, занимая 7-ю строчку.

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