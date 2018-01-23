«Сибирь» победила «Ладу»

Дублем в концовке этой встречи отметился нападающий Александр Шаров.
22-летний голкипер «Сибири» Алексей Красиков одержал 13-ю победу в сезоне и в 4-й раз сыграл «на ноль».
Благодаря этому результату «Сибирь» поднялась на 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
Новосибирский клуб продлил победную серию до пяти матчей, тольяттинцы проиграли в третий раз подряд
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сибирь» – «Лада» – 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
Голы: Шаров — 8 (бол.), 52:47 — 1:0. Шаров — 9 (бол., Санников), 58:26 — 2:0.Вратари: Красиков — Красоткин (59:25).Броски: 32 (18+7+7) — 21 (3+8+10).Штраф: 6 — 35.