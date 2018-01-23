«Сибирь» победила «Ладу»

Новосибирскаяодержала домашнюю победу над тольяттинской(2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Дублем в концовке этой встречи отметился нападающий Александр Шаров.

22-летний голкипер «Сибири» Алексей Красиков одержал 13-ю победу в сезоне и в 4-й раз сыграл «на ноль».

Благодаря этому результату «Сибирь» поднялась на 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Новосибирский клуб продлил победную серию до пяти матчей, тольяттинцы проиграли в третий раз подряд