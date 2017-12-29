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    СКА проиграл в Минске

    КХЛ Динамо Минск СКА
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    СКА — «Динамо» Минск
    На фото:СКА — «Динамо» Минск
    Минское «Динамо» одержало домашнюю победу над питерским СКА (6:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    В составе «зубров» отличились Марк-Андре Граньяни, Джек Скилле, Евгений Ковыршин, Джастин Фонтэйн, Александр Павлович, Куинтон Хауден.

    За СКА шайбы забросили Егор Яковлев, Сергей Широков и Сергей Плотников.

    Отметим, что невские армейцы пропустили во втором периоде пропустили четыре гола за 3 минуты 15 секунд.

    Минчане второй раз в сезоне обыграли СКА. Встреча, которая прошла 19 декабря в Санкт-Петербурге, завершилась победой «Динамо» со счётом 3:2 Б.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Динамо» (Минск) – СКА (Санкт-Петербург) – 6:3 (0:1, 4:1, 2:1)
    Голы: Яковлев – 5 (Белов, Торесен), 2:32 – 0:1. Граньяни – 5 (Лингле, Китаров), 22:36 – 1:1. Скилле – 10 (бол., Хауден), 23:27 – 2:1. Ковыршин – 6 (Буйницкий), 23:34 – 3:1. Фонтэйн – 9 (мен., Осипов, Китаров), 25:51 – 4:1. Широков – 16 (Зуб, Рыков), 37:23 – 4:2. Павлович – 7 (п.в.), 57:48 – 5:2. Хауден – 14 (п.в., Скилле), 58:35 – 6:2. Плотников – 14 (Гусев), 59:11 – 6:3.Вратари: Энрот – Шестеркин (Коскинен, 25:51, 57:14 – 57:48, 58:30 – 58:35).Броски: 20 (3+7+10) – 40 (12+14+14).Штраф: 8 – 6.
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