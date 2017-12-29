СКА проиграл в Минске

Минскоеодержало домашнюю победу над питерским(6:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе «зубров» отличились Марк-Андре Граньяни, Джек Скилле, Евгений Ковыршин, Джастин Фонтэйн, Александр Павлович, Куинтон Хауден.

За СКА шайбы забросили Егор Яковлев, Сергей Широков и Сергей Плотников.

Отметим, что невские армейцы пропустили во втором периоде пропустили четыре гола за 3 минуты 15 секунд.

Минчане второй раз в сезоне обыграли СКА. Встреча, которая прошла 19 декабря в Санкт-Петербурге, завершилась победой «Динамо» со счётом 3:2 Б.