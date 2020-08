EA Sports сообщила о лигах, которые будут доступны в FIFA 21

решила опубликовать информацию обо всех лигах и турнирах, которые точно появятся в новой части футбольного симулятора.

По словам разработчиков, в FIFA 21 игроки смогут увидеть более 17 тысяч футболистов, 700 клубов, а также 90 оригинальных стадионов и 30 лиг.

Среди чемпионатов стран пользователям будут доступны следующие национальные первенства:

Austrian Football Bundesliga — Австрия

A-League — Австралия

Allskenskan — Швеция

Bundesliga — Германия

Bundesliga.2 — Германия

Bundesliga. 3 — Германия

Calcio B — Италия

Championship — Англия

Chinese Super League — Китай

Ekstraklasa — Польша

Eliteserien — Норвегия

Eredivisie — Нидерланды

J1 League — Япония

K-League 1 — Южная Корея

La Liga — Испания

La Liga 2 — Испания

League One — Англия

League Two — Англия

Liga Do Brasil — Бразилия

Liga MX — Мексика

Ligue 1 — Франция

Ligue 2 –Франция

MBS Pro League — Саудовская Аравия

MLS — США и Канада

Premier League — Англия

Primeira Liga — Португалия

Argentine Primera Division — Аргентина

Chilean Primera Division — Чили

Categoría Primera A — Колумбия

Scottish Premiership — Шотландия

Serie A — Италия

Super League — Швейцария

Superliga — Дания.

Список международных соревнований:

Champions League — Европа

Copa Libertadores — Южная Америка

Copa Sudamericana — Южная Америка

Europa League — Европа

Recopa Sudamericana — Южная Америка

UEFA Super Cup — Мировой турнир.