Крайний защитник «Манчестер Сити» Рико Льюис может сменить клуб в зимнее трансферное окно, пишет портал Football Insider.

Рико Льюис globallookpress.com

По данным источника, 21‑летнего футболиста не устраивает количество игрового времени, поэтому он может попросить руководство отпустить его ради регулярной практики.

Отмечается, что интерес к защитнику проявляют несколько клубов АПЛ, в числе которых «Эвертон» и «Астон Вилла».

В текущем сезоне Льюис принял участие в 5 матчах с учётом всех турниров и записал на свой счёт 2 результативные передачи. Контракт защитника с «горожанами» действует до 2030 года, а его рыночная стоимость на Transfermarkt сейчас составляет 25 млн евро.