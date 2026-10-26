Крайний защитник «Манчестер Сити» Рико Льюис может сменить клуб в зимнее трансферное окно, пишет портал Football Insider.
По данным источника, 21‑летнего футболиста не устраивает количество игрового времени, поэтому он может попросить руководство отпустить его ради регулярной практики.
Отмечается, что интерес к защитнику проявляют несколько клубов АПЛ, в числе которых «Эвертон» и «Астон Вилла».
В текущем сезоне Льюис принял участие в 5 матчах с учётом всех турниров и записал на свой счёт 2 результативные передачи. Контракт защитника с «горожанами» действует до 2030 года, а его рыночная стоимость на Transfermarkt сейчас составляет 25 млн евро.