Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопросы о возможном уходе полузащитника армейцев Матвея Кисляка в турецкий «Бешикташ».

Матвей Кисляк globallookpress.com

«Летом мы общались с "Бешикташем" насчёт Кисляка. Но больше никаких контактов с турецким клубом не было. Никаких договорённостей о встрече с представителем клуба осенью нет», — сказал Бабаев изданию «СЭ».

Некоторые СМИ сообщили, что «Бешикташ» и ЦСКА ведут переговоры о трансфере 21‑летнего хавбека.

В этом сезоне Кисляк сыграл за ЦСКА 15 матчей и отдал в них 3 ассиста. По оценке авторитетного портала Transfermarkt, его текущая стоимость составляет 25 млн евро.