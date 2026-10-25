Матч 7-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2026/2027 между «Хоффенхаймом» и леверкузенским «Байером» завершился победой хозяев поля со счетом 3:0.

Андрей Крамарич globallookpress.com

Андрей Крамарич открыл счет на 79-й минуте. Полузащитник реализовал пенальти. Александер Прасс забил второй гол на 90-й минуте. Судья показал Прассу вторую желтую карточку на 90+1-й минуте, и игрока удалили с поля. Макс Моэрстедт установил окончательный счёт на 90+6-й минуте. Форвард забил мяч после передачи Крамарича.

Результат матча Хоффенхайм Хоффенхайм 3:0 Байер Леверкузен 1:0 Андрей Крамарич 79' пен. 2:0 Александер Прасс 90' 3:0 Макс Мёрштедт 90+6' Хоффенхайм: Оливер Бауман, Владимир Цоуфаль, Озан Кабак, Коки Матида, Матс Ротс, Леон Авдуллаху, Ваутер Бюргер ( Бамбасе Конте 71' ), Александер Прасс, Фисник Аслани ( Робин Гранач 84' ), Адам Гложек ( Андрей Крамарич 65' ), Адам Дагим ( Макс Мёрштедт 84' ) Байер: Марк Флеккен, Мигель Гутьеррес, Факундо Медина ( Йонас Хофман 85' ), Эдмон Тапсоба, Джарелл Куанса ( Роберт Андрих 64' ), Нейтан Телла ( Луак Баде 64' ), Алейш Гарсия, Патрик Шик, Ибрахим Маца, Мусса Диаби ( Малик Тилльман 41' ), Equi Fernandez Жёлтые карточки: Александер Прасс 45', Леон Авдуллаху 67', Адам Дагим 82' — Патрик Шик 58', Факундо Медина 75', Луак Баде 90+4' Красная карточка: Александер Прасс 90+1' (Хоффенхайм)

Статистика матча 6 Удары в створ 1 10 Удары мимо 7 42 Владение мячом 58 5 Угловые удары 3 1 Офсайды 0 14 Фолы 6

«Хоффенхайм» сейчас находится на 10-м месте в турнирной таблице. Команда набрала девять очков за семь игр. «Байер» имеет в активе 13 очков и занимает четвёртую строчку.