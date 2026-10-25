Матч 7-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2026/2027 между «Хоффенхаймом» и леверкузенским «Байером» завершился победой хозяев поля со счетом 3:0.
Андрей Крамарич открыл счет на 79-й минуте. Полузащитник реализовал пенальти. Александер Прасс забил второй гол на 90-й минуте. Судья показал Прассу вторую желтую карточку на 90+1-й минуте, и игрока удалили с поля. Макс Моэрстедт установил окончательный счёт на 90+6-й минуте. Форвард забил мяч после передачи Крамарича.
Результат матча
ХоффенхаймХоффенхайм3:0БайерЛеверкузен
1:0 Андрей Крамарич 79' пен. 2:0 Александер Прасс 90' 3:0 Макс Мёрштедт 90+6'
Хоффенхайм: Оливер Бауман, Владимир Цоуфаль, Озан Кабак, Коки Матида, Матс Ротс, Леон Авдуллаху, Ваутер Бюргер (Бамбасе Конте 71'), Александер Прасс, Фисник Аслани (Робин Гранач 84'), Адам Гложек (Андрей Крамарич 65'), Адам Дагим (Макс Мёрштедт 84')
Байер: Марк Флеккен, Мигель Гутьеррес, Факундо Медина (Йонас Хофман 85'), Эдмон Тапсоба, Джарелл Куанса (Роберт Андрих 64'), Нейтан Телла (Луак Баде 64'), Алейш Гарсия, Патрик Шик, Ибрахим Маца, Мусса Диаби (Малик Тилльман 41'), Equi Fernandez
Жёлтые карточки: Александер Прасс 45', Леон Авдуллаху 67', Адам Дагим 82' — Патрик Шик 58', Факундо Медина 75', Луак Баде 90+4'
Красная карточка: Александер Прасс 90+1' (Хоффенхайм)
«Хоффенхайм» сейчас находится на 10-м месте в турнирной таблице. Команда набрала девять очков за семь игр. «Байер» имеет в активе 13 очков и занимает четвёртую строчку.