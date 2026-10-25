В сезоне 2026/27 26-летний итальянец провел шесть матчей за «Ювентус» во всех турнирах. Он записал на свой счет одну результативную передачу. Соглашение футболиста действует до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Клуб из Каталонии планирует усилить фланги обороны. Руководство учитывает возможный уход Алехандро Бальде и Жюля Кунде . «Ювентус» проявляет интерес к испанцу, а «Бавария» хочет заполучить француза.

«Барселона» хочет купить защитника «Ювентуса» Андреа Камбьязо . Об этом сообщает Calciomercato.

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