Вратарь итальянского «Милана» Майк Меньян прокомментировал своё удаление в игре 3‑го тура общего этапа Лиги Европы с «Борнмутом» (0:3).

Майк Меньян globallookpress.com

«Мой поступок не был целенаправленным. Как и всякий голкипер в любом матче, я хотел освободить пространство вокруг себя. К сожалению, выглядело это не очень хорошо, особенно для наших юных зрителей. Руководство, персонал и команда знают, какой я человек и капитан. Они знают, каковы мои принципы, и отказываться от них я не собираюсь. Что же касается всего прочего, то мы привыкли к тому, как преподносят происходящее некоторые люди и СМИ», — сказано в публикации французского голкипера в соцсети.

При счёте 0:1 в пользу «Борнмута» Меньян получил прямую красную карточку на 28‑й минуте, схватив хавбека соперника Тайлера Адамса за лицо.