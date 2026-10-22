Определены судьи, которые будут работать на матчах 12-го тура чемпионата России.
23 октября (пятница)
«Ахмат» — «Оренбург»: судья — Сергей Чебан
24 октября (суббота)
«Акрон» — «Динамо» Москва: судья — Игорь Капленков
«Факел» — «Родина»: судья — Иван Абросимов
«Рубин» — «Крылья Советов»: судья — Матвей Заика
«Краснодар» — «Балтика»: судья — Андрей Прокопов
25 октября (воскресенье)
«Ростов» — «Локомотив»: судья — Владимир Москалев
ЦСКА — «Спартак»: судья — Кирилл Левников
«Зенит» — «Динамо» Махачкала: судья — Антон Фролов