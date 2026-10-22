Определены судьи, которые будут работать на матчах 12-го тура чемпионата России.

Форвард «Спартака» Манфред Угальде
Форвард «Спартака» Манфред Угальде globallookpress.com

23 октября (пятница)

«Ахмат» — «Оренбург»: судья — Сергей Чебан

24 октября (суббота)

«Акрон» — «Динамо» Москва: судья — Игорь Капленков

«Факел» — «Родина»: судья — Иван Абросимов

«Рубин» — «Крылья Советов»: судья — Матвей Заика

«Краснодар» — «Балтика»: судья — Андрей Прокопов

25 октября (воскресенье)

«Ростов» — «Локомотив»: судья — Владимир Москалев

ЦСКА — «Спартак»: судья — Кирилл Левников

«Зенит» — «Динамо» Махачкала: судья — Антон Фролов