Мадридский «Атлетико» близок к подписанию полузащитника «Бетиса» Кардозо

Мадридскийблизок к подписанию контракта с 23-летним опорным полузащитником, сообщает инсайдер

Клубы согласовали условия личного контракта с игроком, а переговоры с «Бетисом» по трансферу продолжаются. Сумма сделки оценивается примерно в 30 миллионов евро с бонусами, при этом в сделку может быть включен один из футболистов «Атлетико».

В сезоне 2024/2025 Кардозо провел 46 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

По оценке Transfermarkt, его стоимость составляет около 20 миллионов евро. Контракт Кардосо с «Бетисом» действует до июня 2030 года.