Черчесов — о финале Лиги чемпионов: Я бы оценил шансы 50 на 50

Бывший главный тренер сборной Россииоценил шансыв финале Лиги чемпионов.

«Мы ведь не знаем изнутри, в каком состоянии подошли к финалу те и другие. Поэтому со стороны я бы оценил шансы ПСЖ и Интера как 50 на 50», — приводит слова Черчесова «СЭ».

Черчесов подчеркнул, что для обоих клубов победа в Лиге чемпионов станет огромным успехом: «ПСЖ» никогда не выигрывал этот трофей, а «Интер» делал это трижды, но в новейшей истории — лишь однажды, в 2010 году при Моуринью.

Финал состоится 31 мая на стадионе «Арена Мюнхен» в Германии, начало в 22:00 по московскому времени.