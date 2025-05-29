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    Черчесов — о финале Лиги чемпионов: Я бы оценил шансы 50 на 50

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    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил шансы «ПСЖ» и «Интера» в финале Лиги чемпионов.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «Мы ведь не знаем изнутри, в каком состоянии подошли к финалу те и другие. Поэтому со стороны я бы оценил шансы ПСЖ и Интера как 50 на 50», — приводит слова Черчесова «СЭ».

    Черчесов подчеркнул, что для обоих клубов победа в Лиге чемпионов станет огромным успехом: «ПСЖ» никогда не выигрывал этот трофей, а «Интер» делал это трижды, но в новейшей истории — лишь однажды, в 2010 году при Моуринью.

    Финал состоится 31 мая на стадионе «Арена Мюнхен» в Германии, начало в 22:00 по московскому времени.

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