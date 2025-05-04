Анчелотти: Мы немного пострадали, но это хорошая победа

Главный тренервысказался о матче против(3:2).

«Игра казалась законченной. У нас был шанс забить четвертый гол с Гюлером, и мы сделали замену, потому что Асенсио больше не мог играть.

Нужно помнить, что у нас не было шести защитников, и мы не всегда можем исправить такие вещи. Да, можно было бы справиться и лучше. Мы немного пострадали, но это хорошая победа», — цитирует Анчелотти Marca.

Календарь и таблица испанской Примеры

Игра начнется в 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Прогноз на нее доступен по ссылке.