Анчелотти: Мы немного пострадали, но это хорошая победа

Карло Анчелотти Фото: globallookpress.com
«Игра казалась законченной. У нас был шанс забить четвертый гол с Гюлером, и мы сделали замену, потому что Асенсио больше не мог играть.
Нужно помнить, что у нас не было шести защитников, и мы не всегда можем исправить такие вещи. Да, можно было бы справиться и лучше. Мы немного пострадали, но это хорошая победа», — цитирует Анчелотти Marca.
Календарь и таблица испанской Примеры
Игра начнется в 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Прогноз на нее доступен по ссылке.