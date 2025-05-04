2-й таймЗенит — Пари ННОнлайн
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    Андрей Мостовой«Зенит» — «Пари НН». Онлайн, прямая трансляция
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    Анчелотти: Мы немного пострадали, но это хорошая победа

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    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о матче против «Сельты» (3:2).

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «Игра казалась законченной. У нас был шанс забить четвертый гол с Гюлером, и мы сделали замену, потому что Асенсио больше не мог играть.

    Нужно помнить, что у нас не было шести защитников, и мы не всегда можем исправить такие вещи. Да, можно было бы справиться и лучше. Мы немного пострадали, но это хорошая победа», — цитирует Анчелотти Marca.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Игра начнется в 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Прогноз на нее доступен по ссылке.

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