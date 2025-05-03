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    Сака — о «ПСЖ»: Это как будто другая команда, сейчас они очень сплочены

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    Вингер «Арсенала» Букайо Сака поделился впечатлениями от игры «ПСЖ» после первого полуфинального матча Лиги чемпионов, в котором лондонцы уступили парижанам со счётом 0:1.

    Букайо Сака
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    Букайо Сака

    «Это как будто бы была другая команда. Вы видите, насколько они сплочены, как двигаются, как управляют мячом. Они очень хорошо держат его, пытаются заставить тебя бегать», — сказал Сака в интервью Sky Sports.

    В первом матче полуфинала на «Эмирейтс» единственный гол уже на 4-й минуте забил Усман Дембеле, а ответный матч пройдёт 7 мая в Париже.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    В нынешнем сезоне Букайо Сака провёл за «Арсенал» 27 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 12 результативных передач.

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