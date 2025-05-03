Сака — о «ПСЖ»: Это как будто другая команда, сейчас они очень сплочены

Вингерподелился впечатлениями от игрыпосле первого полуфинального матча Лиги чемпионов, в котором лондонцы уступили парижанам со счётом 0:1.

«Это как будто бы была другая команда. Вы видите, насколько они сплочены, как двигаются, как управляют мячом. Они очень хорошо держат его, пытаются заставить тебя бегать», — сказал Сака в интервью Sky Sports.

В первом матче полуфинала на «Эмирейтс» единственный гол уже на 4-й минуте забил Усман Дембеле, а ответный матч пройдёт 7 мая в Париже.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

В нынешнем сезоне Букайо Сака провёл за «Арсенал» 27 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 12 результативных передач.