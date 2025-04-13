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    Дубль Берка обеспечил «Вердеру» победу над «Штутгартом» в матче Бундеслиги

    «Штутгарт» — «Вердер»: счет матча 2:1, обзор голов

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    «Вердер» одержал волевую победу над «Штутгартом» (2:1) в матче 29-го тура немецкой Бундеслиги.

    Фрагмент матча
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    Единственный гол у хозяев забил Леонидас Стергиу на 19-й минуте.

    В составе «Вердера» дублем отметился Оливер Берк, который отметился голами на 32-й и 90-й минутах.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Штутгарт — Вердер 1:2
    Голы: 1:0 Леонидас Стергиу (19'), 1:1 Оливер Бёрк (32'), 1:2 Оливер Бёрк (90') Штутгарт: Александр Нюбель, Леонидас Стергиу, Юлиан Хабот (Рамон Хендрикс, 42'), Максимилиан Миттельштадт, Финн Ельч, Атакан Каразор (Янник Кайтель, 79'), Ангело Штиллер, Джейми Левелинг (Фабиан Ридер, 46'), Крис Фюрих (Якоб Бруун Ларсен, 79'), Ник Вольтемаде, Эрмедин Демирович (Дениз Ундав, 85') Вердер: Феликс Агу (Деррик Кён, 84'), Митчелл-Элия Вайзер, Амос Пипер, Марко Фридль, Никлас Штарк, Михаэль Цеттерер, Романо Шмид (Марко Грюлль, 90'), Сенне Линен, Йенс Стаге (Леонардо Биттенкорт, 77'), Оливер Бёрк, Марвин Дукш (Андре Силва, 84') Предупреждения: Митчелл-Элия Вайзер (6'), Атакан Каразор (40'), Йенс Стаге (44'), Ник Вольтемаде (49'), Ник Вольтемаде (65')

    После этого матча «Вердер» занимает 9-е место в таблице Бундеслиги с 42 очками в активе. «Штутгарт» — на 11-й позиции (40).

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