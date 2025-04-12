«Арсенал» — «Брентфорд»: счет матча 1:1, обзор голов

В матче 32-го тура АПЛ лондонскийпотерял очки с— 1:1.

Первый тайм не принес забитых мячей, но прошел с преимуществом канониров.

На 61-й минуте Томас Парти с передачи Деклана Райса вывел «Арсенал» вперед.

Но уже через 13 минут Йоанн Висса смог сравнять счет после ассиста Натана Коллинза.

Календарь и таблица АПЛ

Футбол. Италия. Серия А Интер — Кальяри 3:1 Голы: 1:0 Марко Арнаутович (13'), 2:0 Лаутаро Мартинес (26'), 2:1 Роберто Пикколи (48'), 3:1 Янн Биссекк (56') Интер: Ян Зоммер, Янн Биссекк, Стефан де Врей, Карлос Аугусто, Федерико Димарко (Маттео Дармиан, 60'), Никола Залевский (Алессандро Бастони, 67'), Давиде Фраттези, Хакан Чалханоглу (Кристьян Аслани, 84'), Николо Барелла, Марко Арнаутович (Хоакин Корреа, 60'), Лаутаро Мартинес (Марку Тюрам, 67') Кальяри: Элия Каприле, Томмазо Ауджелло, Надир Цортеа, Хосе Луис Паломино, Йерри Мина, Габриэле Цаппа (Адам Оберт, 73'), Алессандро Дейола (Джанлука Гаэтано, 73'), Антуан Макумбу (Рэзван Марин, 62'), Мишель Адопо, Роберто Пикколи (Леонардо Паволетти, 82'), Флоринел Коман (Зиту Лувумбу, 62') Предупреждение: Алессандро Дейола (69')

«Арсенал» идет вторым в таблице АПЛ с 63 очками. «Брентфорд» (43) — 11-й.