Маркиньос: Это позор, нужно во всём разобраться

Капитан сборной Бразилииотреагировал на поражение от Аргентины в квалификации ЧМ-2026. Бразильцы сенсационно уступили со счетом 1:4.

«Тяжело говорить после такой игры. Такого не должно повториться. Это позор.

Мы очень плохо вступили в игру. Намного хуже, чем могли бы. Они же были очень уверены в себе и играли с умом. Хочу извиниться перед болельщиками.

Это не только вина тренера. Это и вина игроков. В футболе нет секретной формулы, с помощью которой вы делаете выбор, и он срабатывает. Нам всем есть над чем поработать. Мы должны разделить эту вину. Нужно разобраться в случившемся и оставаться скромными», — сказал Маркиньос Globo.