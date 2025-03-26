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    Маркиньос: Это позор, нужно во всём разобраться

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Аргентины Сборная Бразилии
    Капитан сборной Бразилии Маркиньос отреагировал на поражение от Аргентины в квалификации ЧМ-2026. Бразильцы сенсационно уступили со счетом 1:4.

    Маркиньос
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    Маркиньос

    «Тяжело говорить после такой игры. Такого не должно повториться. Это позор.

    Мы очень плохо вступили в игру. Намного хуже, чем могли бы. Они же были очень уверены в себе и играли с умом. Хочу извиниться перед болельщиками.

    Это не только вина тренера. Это и вина игроков. В футболе нет секретной формулы, с помощью которой вы делаете выбор, и он срабатывает. Нам всем есть над чем поработать. Мы должны разделить эту вину. Нужно разобраться в случившемся и оставаться скромными», — сказал Маркиньос Globo.

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