Ковач: За все 90 минут мы абсолютно не показали желания победить

Главный тренеротреагировал на поражение команды в матче с(0:1).

«За все 90 минут мы абсолютно не показали желания победить. Мы не делали забеганий, не создали ни одного момента, играли слишком медленно, хотя для нас это был важный матч.

В моем понимании желание бегать, страсть, интенсивность и агрессия — главное мерило в футболе, но ничего подобного мы сегодня не показали, и это затрудняло игру», — цитирует Ковача сайт Бундеслиги.

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Теперь в активе обеих команд по 35 очков и 10-е и 11-е место в турнирной таблице.