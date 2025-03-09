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    Ковач: За все 90 минут мы абсолютно не показали желания победить

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    Главный тренер «Боруссии» Нико Ковач отреагировал на поражение команды в матче с «Аугсбургом» (0:1).

    Нико Ковач
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    Нико Ковач

    «За все 90 минут мы абсолютно не показали желания победить. Мы не делали забеганий, не создали ни одного момента, играли слишком медленно, хотя для нас это был важный матч.

    В моем понимании желание бегать, страсть, интенсивность и агрессия — главное мерило в футболе, но ничего подобного мы сегодня не показали, и это затрудняло игру», — цитирует Ковача сайт Бундеслиги.

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    Теперь в активе обеих команд по 35 очков и 10-е и 11-е место в турнирной таблице.

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