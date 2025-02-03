Рашфорд: Постараюсь сделать все возможное, чтобы выиграть Лигу чемпионов с «Астон Виллой»

Новичок «Астон Виллы» Маркус Рашфорд дал комментарий по поводу своих целей в новой команде.

Напомним, что форвард перебрался в бирмингемскую команду на правах аренды из «Манчестер Юнайтед».

«Думаю, всё очевидно. Очевидно, что мы всё ещё в Лиге чемпионов, и мы хотим пройти в ней как можно дальше. Если не стремиться к победе, то никогда её не добьёшься. Это станет моей главной задачей, а в АПЛ мы будем стараться подняться как можно выше.

Очевидно, что это (Лига чемпионов) самое крупное соревнование для клуба. Уверен, для меня это будет новый опыт — играть за "Виллу" в Лиге чемпионов. Это всегда будет великий момент, но цели остаются прежними — попытаться сделать всё возможное, чтобы выиграть её.

Я провёл немало матчей в Лиге чемпионов, поэтому чувствую, что у меня есть опыт, и я знаю, как действовать в таких ситуациях. Но, как я уже сказал, это новая обстановка, новая команда, новые товарищи по команде, так что речь идёт об обмене опытом и использовании опыта друг друга. Я знаю, что, когда я играю на максимуме своих возможностей, я могу решать футбольные встречи. Это моя единственная амбиция и единственная цель — помочь команде выиграть больше матчей, набрать больше очков и, надеюсь, написать историю», — приводит слова Рашфорда клубная пресс-служба.

В этом сезоне Рашфорд провел за «МЮ» 24 матча, забил 7 мячей и сделал 3 ассиста. Его контракт с клубом действует до 2028 года. На портале Transfermarkt цена игрока сейчас равна € 55 млн.