ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джон Дуран и Морган РоджерсВзяли и удивили. «Астон Вилла», «Брест» и еще три сенсации общего этапа Лиги чемпионов
    Все новости спорта

    Флик: Нам нужно вернуться к победной серии, чтобы сохранять давление на «Реал»

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Барселона
    Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о текущем положении дел команды в турнирной таблице испанской Примеры.

    Ханс-Дитер Флик
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ханс-Дитер Флик

    «Нам нужно вернуться к победной серии, чтобы сохранять давление на "Реал". Семь очков — нелегко, но мы будем продолжать бороться.

    Что касается игры с "Алавесом", если мы просядем хотя бы на 5-10%, то не выиграем, потому что они борются за то, чтобы остаться в лиге.

    Мы должны с первых минут показать, что выкладываемся на 100%», — цитирует Флика пресс-служба «Барселоны».

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Напомним, что сейчас «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице Примеры.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Спартак» не заметит астанинцев
  • «Спартак» — «Астана». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Реал» разгромит «Эспаньол»?!
  • «Эспаньол» — «Реал Мадрид». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • На льду «Динамо» состоится результативная игра?
  • «Динамо» Москва — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.39
  • Экспресс дня 1 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Спартак — Астана
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Эспаньол — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Динамо Москва — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Нурмагомедов — Оливейры
  • Бои
  • Сегодня в 21:15
    •  2.42
  • Прогноз на матч Бавария — Хольштайн Киль
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Монако — Осер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Брест — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Борнмут — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры