Флик: Нам нужно вернуться к победной серии, чтобы сохранять давление на «Реал»

Главный тренервысказался о текущем положении дел команды в турнирной таблице испанской Примеры.

«Нам нужно вернуться к победной серии, чтобы сохранять давление на "Реал". Семь очков — нелегко, но мы будем продолжать бороться.

Что касается игры с "Алавесом", если мы просядем хотя бы на 5-10%, то не выиграем, потому что они борются за то, чтобы остаться в лиге.

Мы должны с первых минут показать, что выкладываемся на 100%», — цитирует Флика пресс-служба «Барселоны».

Календарь и таблица испанской Примеры

Напомним, что сейчас «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице Примеры.