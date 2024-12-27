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    Капитан «Милана» может покинуть клуб

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Милан Комо
    Капитан и воспитанник «Милана» Давиде Калабрия уже зимой может покинуть стан россонери, сообщает известный журналист Николо Скира.

    Давиде Калабрия
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    Давиде Калабрия

    Контракт 28-летнего защитника истекает по окончании сезона и клуб не намерен продлевать с ним соглашение, поэтому уже в январе Калабрия может оказаться в другом клубе.

    Сейчас интерес к правому защитнику проявляют турецкий «Галатасарай», саудовские и катарские клубы, а также «Комо», в которым президент Адриано Галлиани (бывший вице-президент «Милана»).

    Календарь и таблица Серии А

    Всю свою карьеру Калабрия провел в «Милане», за который сыграл 181 матч и забил 8 голов. В его активе есть восемь матчей в составе сборной Италии. На Transfermarkt игрок оценивается в € 7,5 млн.

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