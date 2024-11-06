Аморим: «Спортингу» везло в матче с «Манчестер Сити»

Наставник «Спортинга»прокомментировал разгромную победу над «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов (4:1). Встреча состоялась 5 ноября.

Португалец проводил последнюю домашнюю игру у руля «Спортинга». Он уже подписал контракт с «Манчестер Юнайтед».

«Лучше и быть не могло. Нам сегодня везло, чего временами не хватало. Для нас это был очень тяжелый первый тайм, где мы не владели мячом, было много нервов, но как только забили первый гол ближе к перерыву, мы наладили игру.

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Конечно, эти два гола в начале второго тайма очень помогли, они изменили игру. Атмосфера была невероятной. Я думаю, так было предначертано, что мое прощание должно было быть именно таким», — цитирует Аморима сайт УЕФА.