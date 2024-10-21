Ван Дейк ответил на вопрос о новом контракте с «Ливерпулем»

Капитан «Ливерпуля»высказался по поводу подписания нового контракта с клубом.

Действующее соглашение ван Дейка с «Ливерпулем» рассчитано до июня 2025 года.

«Переговоры продолжаются, но я пока не знаю, что произойдет в будущем.

Сейчас я полностью сосредоточен на "Ливерпуле", хочу побеждать в каждом матче. Ну а что будет в будущем, я пока не имею ни малейшего представления. Но переговоры действительно уже начались», — приводит слова 33-летнего нидерландца GOAL.

Transfermarkt оценивает стоимость ван Дейка в 30 миллионов евро. Вирджил выступает за «Ливерпуль» с 2018 года.