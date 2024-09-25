В «Реале» прокомментировали решение Варана завершить карьеру

В мадридскомвысказались о решении бывшего защитника командызавершить карьеру футболиста.

«Мадридский "Реал" хотел бы выразить свою благодарность и восхищение игроком, который теперь является частью истории нашего клуба.

Рафаэль Варан навсегда останется в сердцах всех болельщиков "Реала" как один из величайших центральных защитников в истории "Реала", который всегда олицетворял ценности нашего клуба.

Мадридский "Реал" хотел бы пожелать ему и его семье удачи в новой главе его жизни», — говорится в заявлении «Реала».

Ранее сообщалось о том, что Варан принял решение завершить футбольную карьеру в 31 год из-за серьезной травмы. Нынешний сезон защитник начал в «Комо», где успел провести 1 матч.