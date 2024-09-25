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    В «Реале» прокомментировали решение Варана завершить карьеру

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    В мадридском «Реале» высказались о решении бывшего защитника команды Рафаэля Варана завершить карьеру футболиста.

    Рафаэль Варан
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    Рафаэль Варан

    «Мадридский "Реал" хотел бы выразить свою благодарность и восхищение игроком, который теперь является частью истории нашего клуба.

    Рафаэль Варан навсегда останется в сердцах всех болельщиков "Реала" как один из величайших центральных защитников в истории "Реала", который всегда олицетворял ценности нашего клуба.

    Мадридский "Реал" хотел бы пожелать ему и его семье удачи в новой главе его жизни», — говорится в заявлении «Реала».

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    • Ранее сообщалось о том, что Варан принял решение завершить футбольную карьеру в 31 год из-за серьезной травмы. Нынешний сезон защитник начал в «Комо», где успел провести 1 матч.

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