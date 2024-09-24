Личка раскритиковал Фомина после дерби со «Спартаком»

Наставник московского «Динамо»оценил игру хавбекав матче 9-го тура РПЛ со «Спартаком». Встреча закончилась вничью 2:2.

«Честно скажу, в матче со "Спартаком" Фомин показал не лучшую игру. Сколько потерь у него было в первом тайме. Такой игрок, как Фомин, должен терять мяч за матч один-два раза, а в первом тайме он потерял три-четыре легких мяча на своей половине, что может приводить к контратакам.

С другой стороны, я думаю, что он старался управлять партнерами на поле, коммуникация тоже очень важна. Я не хочу говорить плохо, но по сравнению с играми с "Ахматом" и махачкалинским "Динамо" матч со "Спартаком" был по техническому уровню хуже с его стороны.

Что касается капитанских качеств, то у него нет проблем. Даня всегда будет правильным, хорошим и корректным человеком. Вы вряд ли видели, чтобы Фомин пришел в раздевалку и чуть-чуть на кого-то накричал или наругался. Понятно, что среди капитанов есть Фомин, Бальбуэна, тот же Тюкавин. Я уверен, что они вместе справятся. Если они вместе сделают в раздевалке свои правила и будут между собой коммуницировать, то я не вижу проблем», — цитирует Личку ТАСС.

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В матче со «Спартаком» бело-голубые отыгрались на 95-й минуте. Гол забил Константин Тюкавин.