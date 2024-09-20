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    Кройфф: Когда Ямаль впервые коснулся мяча, все посмотрели на него с удивлением

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    Бывший спортивный директор «Барселоны» Йорди Кройфф рассказал о первом впечатлении от нападающего команды Ламина Ямаля.

    Ламин Ямаль — игрок «Барселоны»
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    Ламин Ямаль — игрок «Барселоны»

    «Помню, Хави, как только увидел его, посмотрел на нас и сказал: "Это что-то особенное". Я также помню, что Хави хотел выпустить его на поле еще раньше, но мы думали: "У нас же нет с ним контракта, так что давайте сначала убедимся, что он останется с нами на много лет".

    Когда он впервые коснулся мяча, все посмотрели на него с удивлением, понимая, что это что-то особенное, что-то редкое. Он звезда, но всегда присутствует небольшой страх. Он очень молод, ему нужно дать время, иногда у него будут хорошие моменты, иногда — плохие, он может ошибиться в решениях, хотя это случается очень редко для его возраста.

    Но я считаю, что сейчас не стоит спешить и называть его лучшим. Все мы знаем, что по уровню таланта и возрасту он лучший, но лучше идти спокойно, сдержанно, с холодной головой, и продолжать работать, потому что он игрок невероятного таланта», — сказал Йорди Кройфф Marca.

    Напомним, что Ямаль дебютировал за «Барселону» в апреле 2023-го года. На тот момент Кройфф занимал должность спортивного директора клуба.

    В нынешнем сезоне Ямаль провел за «Барселону» 6 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 4 голевые передачи.

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