«Комо» — «Болонья»: счет матча 2:2, обзор голов

Риккардо Орсолини («Болонья») Фото: globallookpress.com
На автогол Николо Касале и гол Патрика Кутроне гости ответили точными ударами Сантьяго Кастро и Сэмюэля Айлинга.
Футбол. Италия. Серия А
Комо — Болонья 2:2
Голы: 1:0 Николо Казале (автогол) (5'), 2:0 Патрик Кутроне (53'), 2:1 Santiago Castro (76'), 2:2 Сэмюэл Айлинг Джуниор (90 + 1') Комо: Эмиль Аудеро, Марк Кемпф, Альберто Морено, Серхи Роберто (Лука Маццители, 88'), Максимо Перроне, Габриэл Стрефезза (Маттиас Браунёдер, 88'), Алиу Фадера (Лукаш Да Кунья, 78'), Патрик Кутроне (Андреа Белотти, 78'), Alessio Iovine, Alberto Dossena (Эдоардо Гольданига, 67'), Nico Paz Болонья: Лукаш Скорупски, Хуан Миранда, Николо Казале (Джон Лукуми, 80'), Сэм Бёкема, Стефан Пош, Михел Эбишер (Giovanni Fabbian, 46'), Ремо Фройлер, Томмазо Побега, Йенс Одгор (Дан Ндой, 80'), Тёйс Даллинга (Santiago Castro, 63'), Риккардо Орсолини (Сэмюэл Айлинг Джуниор, 63') Предупреждения: Alessio Iovine (45'), Альберто Морено (45 + 4'), Томмазо Побега (72')
У «Комо» теперь всего два очка и 19-е место в турнирной таблице. У «Болоньи» три балла и 14-я строчка.