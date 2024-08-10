Гол Глушенкова принес «Зениту» победу в матче с «Динамо»

Максим Глушенков Фото: globallookpress.com
Автором единственного забитого мяча в данном противостоянии стал Максим Глушенков.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Зенит — Динамо 1:0
Гол: 1:0 Максим Глушенков (55') Зенит: Евгений Латышонок, Вячеслав Караваев, Страхиня Эракович, Нино, Дуглас Сантос, Вендел, Вильмар Барриос, Клаудиньо, Педро Энрике, Максим Глушенков, Матео Кассьерра Динамо: Милан Майсторович, Фабиан Бальбуэна, Диего Лаксальт, Элазар Даса, Луис Чавес, Муми Нгамал, Битело, Даниил Фомин, Ярослав Гладышев, Константин Тюкавин, Lunev A. Предупреждения: Хорхе Карраскаль (47'), Максим Глушенков (57'), Муми Нгамал (62'), Клаудиньо (69'), Вильмар Барриос (87'), Элазар Даса (89')
После этого матча «Зенит» с 12 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Динамо» с 9 очками — на второй строчке.