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    Черчесов: Доминирование «Зенита»? Спады все равно будут

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    Наставник сборной Казахстана Станислав Черчесов высказался о фаворите РПЛ. По его мнению, «Зенит» также не застрахован от спадов.

    Станислав Черчесов
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    Станислав Черчесов

    «Кто фаворит, я бы не рисковал говорить, хотя "Зенит" уверенно выигрывал, как и другие клубы, которые по понятным причинам стоят выше. Но ни один клуб в мире без спадов не обходился, спады всё равно будут, у кого-то больше, у кого-то меньше.

    Понятно, что у "Зенита" по определённым причинам есть плюс бонус. Что касается столетия клуба, то автоматически ничего не бывает, надо будет работать, чтобы настрой остался», — сказал Черчесов в эфире программы «Футбол России».

    Календарь и таблица РПЛ

    Ранее «Зенит» в РПЛ встречался с «Крыльями Советов». Команда Семака победила со счетом 4:0.

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