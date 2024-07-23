Черчесов: Доминирование «Зенита»? Спады все равно будут

Наставник сборной Казахстанавысказался о фаворите РПЛ. По его мнению, «Зенит» также не застрахован от спадов.

«Кто фаворит, я бы не рисковал говорить, хотя "Зенит" уверенно выигрывал, как и другие клубы, которые по понятным причинам стоят выше. Но ни один клуб в мире без спадов не обходился, спады всё равно будут, у кого-то больше, у кого-то меньше.

Понятно, что у "Зенита" по определённым причинам есть плюс бонус. Что касается столетия клуба, то автоматически ничего не бывает, надо будет работать, чтобы настрой остался», — сказал Черчесов в эфире программы «Футбол России».

Календарь и таблица РПЛ

Ранее «Зенит» в РПЛ встречался с «Крыльями Советов». Команда Семака победила со счетом 4:0.